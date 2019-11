Images pédopornographiques, accès à la pornographie... De nouvelles mesures pour protéger les mineurs

Pour lutter contre la pornographie accessible trop facilement aux jeunes sur Internet, le président a fait plusieurs annonces.

"Dès le début de l'année prochaine, il y a quelques mesures très claires, très fortes que l'on va prendre et sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est de permettre aux parents de reprendre davantage la main sur l'utilisation du numérique par leurs enfants. Je veux que soit mis un place un contrôle parental par défaut qui permettra de garantir son application, a insisté Emmanuel Macron. Aujourd'hui c'est une démarche volontaire. Dans la plupart des cas, ça n'est pas suffisant. Ça doit être un contrôle par défaut. Je sais que ça gêne beaucoup de plateformes, beaucoup d'opérateurs numériques. Je sais que le dogme, c'est la liberté mais la liberté n'existe pas s'il n'y pas d'ordre public".

Pour qu'aux paroles soient joints des actes, le président a fixé un délai. "On donne six mois aux acteurs d'Internet pour participer à cela et nous proposer des solutions robustes. Je le dis très clairement, dès maintenant nous préparons la loi et si dans six mois n'avons pas de solution, nous passerons une loi sur le contrôle parental automatique", a averti le Président.