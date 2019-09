Immigration : Emmanuel Macron veut se pencher sur les "contournements" de l'asile et "évaluer" l'Aide médicale d'Etat

DEBAT - Dans un entretien à Europe 1 réalisé en marge du sommet de l'ONU, à New York, Emmanuel Macron estime que "la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien". Face à la hausse des demandes d'asile, le chef de l'Etat souhaite examiner d'éventuels "contournements" de la procédure et les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers accèdent à l'Aide médicale d'Etat (AME).

A cinq jours d'un débat parlementaire sur l'immigration qu'il avait appelé de ses voeux - et qui embarrasse une partie de sa majorité -, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté d'examiner la demande d'asile, en hausse en France, ainsi que l'Aide médicale d'Etat, un dispositif qui permet la prise en charge sanitaire de ressortissants étrangers sur le territoire national.

Dans un entretien accordé à Europe 1 en marge du sommet de l'ONU, à New York, et diffusé mercredi, le président de la République, qui veut éviter un "débat simpliste" sur ce sujet brûlant, estime que "la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut bien accueillir", et que "pour accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays trop attractif". "Aujourd'hui, on est à la fois inefficaces et inhumains, en Europe comme en France", explique-t-il.