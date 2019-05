Immigration : faut-il fermer les frontières ?

À cinq jours des élections européennes, le vieux clivage gauche et droite refait surface dans la question de l'immigration et des frontières. Entre divergence et convergence, les partis politiques ont chacun leur avis. Mais qui propose quoi ? Que disent la gauche et la droite ? Comment se positionne La République En Marche ?



Ce mardi 21 mai 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 21/05/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.