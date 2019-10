Immigration : le débat risque d'être chaud !

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Le débat sur l'immigration se déroulera lundi à l'Assemblée nationale. Compte tenu de la tragédie de la préfecture de police de Paris, il risque d'être orienté sur l'islamisme.

La semaine commence par la polémique sur l'immigration. Le débat sur ce sujet aura lieu demain à l'Assemblée nationale et risque d'être chaud à cause de l'attentat qui s'est produit à la préfecture de police de Paris. Les collaborateurs d'Édouard Balladur et de François Léotard dans l'affaire des rétrocommissions en marge de la vente de sous-marins français au Pakistan seront jugés lundi. Pour rappel, cet attentat, qui remonte en 2002, a fait quinze morts dont onze Français. Suivez en images les autres grands sujets qui vont faire bouger la nouvelle semaine.



