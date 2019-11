Immigration : le gouvernement plus ferme sur les soins, plus ouvert sur le travail

Plus exigeant sur l'accès aux soins, plus ferme face aux "abus" et davantage soucieux des filières économiques en tension: Edouard Philippe dévoilera mercredi 20 mesures sur l'immigration, après un mois de polémiques amalgamant ce sujet au communautarisme et la laïcité.

Ces mesures ponctuent une longue séquence initialement voulue par l'exécutif, désireux de ne pas laisser ce thème à la droite et l'extrême droite, mais qui lui a ensuite échappé en déviant ces dernières semaines, notamment sur le port du voile. Quatre semaines après le premier débat annuel sur l'immigration à l'Assemblée et au Sénat, le gouvernement a entériné plusieurs pistes (législatives ou réglementaires) pour atteindre un "équilibre", oscillant entre "très grande fermeture" et "très grande ouverture", dixit le vice-président des députés LREM Florent Boudié.