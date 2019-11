Immigration professionnelle : ce que l'on sait sur les "quotas" que veut mettre en place le gouvernement

Difficile pour l'heure de le dire : dans sa note, le gouvernement rappelle que l'actuelle liste des filières en tension date de 2008. D'où sa volonté d'une mise à jour : la nouvelle liste sera fixée "l'été prochain, on a pour trois ou quatre mois de méthodologie", a assuré Muriel Pénicaud. Le document sera élaboré avec Pôle emploi, ainsi que les partenaires sociaux et les régions. Néanmoins, quelques métiers sont d'ores et déjà évoqués, selon Le Parisien qui s'appuie ce mardi sur une enquête commandée par Pôle Emploi et le ministère de l'Intérieur. Parmi eux : les couvreurs, charpentiers, vétérinaires, géomètres ou encore les carrossiers automobiles et les aides à domicile. "Certains métiers liés aux nouvelles technologies, comme "développeur / codeur", ne sont pas prévus", rappelle la note du gouvernement. Et de préciser qu'à l’inverse, "certains métiers sont sur la liste alors qu’ils ne sont plus vraiment en tension : selon l’OCDE, 15% seulement de ces métiers sont encore en tension"."