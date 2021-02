Nouveau DPE : "Un Français sur six habite un logement mal isolé", assure Emmanuelle Wargon

"Plus lisible avec plus d'informations". En vigueur depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) permet d'évaluer la consommation énergétique et des émissions des gaz à effet de serre d'une habitation, au moyen d'un classement. L'étiquette A correspond à un logement peu énergivore, l'étiquette G à très énergivore. "C'est-à-dire un logement tellement mal isolé que quand vous chauffez, vous chauffez plutôt l'extérieur que l'intérieur", a commenté Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, invitée de LCI ce lundi 15 février. "Ce qui est embêtant", a-t-elle concédé.

À compter du 1er juillet 2021, le DPE va évoluer pour permettre à l'acquéreur de mieux estimer ses dépenses énergétiques. "Quand on regarde les transactions immobilières ou les locations, environ 20% (des diagnostics) n'étaient pas remplis", a-t-elle indiqué. Fort de ce constat, il a été décidé de le rendre "obligatoire et opposable à partir du 1er juillet". "On le relooke", avec l'ajout de "deux informations importantes" : le taux d'émission de CO2 du logement et le montant de la facture pour une utilisation normale. Dès le 1er janvier 2022, la présence du DPE sera "obligatoire sur toutes les annonces immobilières".