Entreprises : "L’empreinte environnementale et sociale va devenir un concept obligatoire", assure Olivia Grégoire

Un outil pour aider les entreprises. Sur le plateau de LCI ce vendredi, Olivia Grégoire a annoncé le lancement d'Impact, une plateforme rentrant dans "le champ de l’économie responsable". Grâce à ce mécanisme, "les entreprises vont pouvoir améliorer leurs connaissances, leur savoir-faire mais aussi faire savoir ce qu’elles font en matière environnementale, sociale et de gouvernance". Autrement dit, tout ce qui touche à "l'extra-financier". "On s’est rendu compte depuis plusieurs années que la valeur ajoutée de l’entreprise n’est pas uniquement cette empreinte financière. Il y a aussi des choses qui vont au-delà, qui concernent l’impact de l’entreprise sur la planète, les ressources et sur la cohésion sociale. C’est à l’aune de tout cela que la performance de demain sera comptabilisé", précise encore la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale. "L’empreinte environnementale et sociale va devenir un concept obligatoire dans les prochaines années", assène-t-elle.