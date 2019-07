Impôt à la source : jackpot pour l'Etat ?

Cela fait six mois que le prélèvement à la source est entré en vigueur. Et le dispositif semble très bien marcher. En effet, grâce à un taux de recouvrement plus élevé qu'attendu, les caisses de l'Etat bénéficient d'un milliard d'euros en plus. Quelles sont les autres explications avancées ? Le prélèvement à la source est-il un succès ?





