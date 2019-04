Impôt sur le revenu : 1,3 milliard d'euros de niches pour financer la baisse

Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, Emmanuel Macron souhaite baisser l'impôt sur le revenu de la classe moyenne. Pour ce faire, il privilégie la piste de la suppression des niches fiscales. D'après les députés LaREM, quatre milliards de niches concerneraient les services de confort, dont 1,3 milliard d'euros bénéficieraient aux plus riches. En les récupérant, on pourrait financer une partie de cette baisse d'impôt.



