Impôt sur le revenu : Philippe confirme une décote à 11% pour les deux premières tranches mais reste flou sur les financements

Ainsi, le projet de loi de finances pour 2020 mettra en place une décote de trois points pour la première tranche, qui passera de 14 à 11%. Une décote qui vaudra également pour les cinq millions de foyers qui s'acquittent de la tranche à 30%. "Ils bénéficieront d'un gain moyen de 180 euros", a également précisé le Premier ministre. Comme annoncé par Le Figaro, "l'effet de cette réforme pour les tranches suivantes - 41% et 45% - sera neutralisé", a poursuivi le Premier ministre.





Dans le détail, ce sont donc les foyers qui présentent des revenus fiscaux annuels situés entre 9800 et 27.000 euros, et ceux qui déclarent entre 27.000 et 72.600 euros, qui verront cette tranche à 14% passer à 11%. Ceux qui touchent entre 72.600 et 153.700 euros, et ceux qui touchent au-delà de cette somme, imposés respectivement à 41% et 45% sur ces tranches de revenus, ne seront donc pas concernés.