Impôts : le coût des mesures fiscales

En annonçant une baisse d'impôts de près de 27 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, Edouard Philippe vantait l'effort du gouvernement pour réduire la pression fiscale. Mais combien coûteront vraiment ces mesures qui s'adressent à la fois aux salariés, aux retraités et à ceux qui paient la taxe d'habitation ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.