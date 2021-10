En Europe, l'Irlande affiche-t-elle réellement le plus faible taux d'imposition des entreprises ?

"Un accomplissement majeur, décisif", s'est réjoui Bruno Le Maire, évoquant l'accord signé entre 136 pays la semaine passée et qui prévoit une taxation minimale des multinationales à 15%. Désormais, le ministre français de l'Économie souhaite que ce texte se traduise en acte juridique et compte bien pour cela user de la présidence française de l'Union européenne, à compter du premier semestre 2022.

Bien moins enthousiaste, le député de la France Insoumise Adrien Quatennens a fustigé un accord dont il prévoit l'échec. "15%, c’est 10 points de moins que le taux actuel français et seulement 2,5 petits points de plus que le taux irlandais, le plus bas de toute l’Europe. Le dumping fiscal va donc largement continuer comme avant et vous le savez pertinemment", a-t-il réagi. Si les chiffres qu'il avance sont exacts, l'élu du Nord se trompe en indiquant que l'Irlande est le pays avec le taux le plus bas sur le continent. Outre les îles britanniques, des pays comme la Hongrie, Andorre ou la Bulgarie proposaient jusqu'alors des taux encore plus avantageux.