Plutôt que de rétablir l'ISF, Gérald Darmanin préconise d'encadrer certaines niches fiscales

"C'est 14 milliards d'euros, soit quatre fois plus que l'ISF !". Soulignant que "d'autres sujets" existent que le rétablissement de l'impôt solidaire sur la fortune (ISF), qui fait débat et auquel il est opposé, Gérald Darmanin préconise notamment d'encadrer les "niches fiscales". Comment ? En diminuant leur plafond global ou en les mettant sous conditions de ressources, détaille le ministre de l'Action et des Comptes publics, dans un entretien au Parisien publié dimanche soir.





Rappelant que "plus de la moitié de ces 14 milliards profite aux 9% des Français les plus riches", il espère en effet ainsi "qu'elles profitent aux classes moyennes et populaires plutôt qu'aux plus aisés".