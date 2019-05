Impôts : une baisse pour tous ?

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a affirmé qu'en 2020, 95% des contribuables bénéficieront d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Il a même donné un chiffre, 300 euros par foyer en moyenne. Un cadeau fiscal pour plus neuf ménages sur dix. Mais est-ce vrai ou faux ? Quel sera le montant de la baisse ? Les détails avec notre journaliste Axel Cariou.



