Incarcéré, Georges Tron renonce finalement à son mandat de maire de Draveil

"Je vous confirme la démission de Georges Tron de son mandat de maire", a déclaré le remplaçant du maire "empêché". Dans une lettre adressée à la Préfecture de l'Essonne et consultée par l'AFP, l'ex-édile parle d'"une décision bien douloureuse". De son côté, la préfecture déclare avoir été informée de cette annonce bien qu'elle n'ait pas encore reçu les lettres de démission.

Peut-on administrer une ville depuis une cellule de prison ? Si la réponse semble évidente, il a fallu plusieurs mois pour que le maire de Draveil (Essonne) démissionne de son mandat alors qu'il a été condamné en appel en février pour viol et agressions sexuelles. Alors que l'ex-secrétaire d'État continuait de diriger tout en étant incarcéré, il a renoncé à ses fonctions, a indiqué le premier adjoint Richard Privat.

Après un feuilleton judiciaire de dix ans et un acquittement en première instance, l'élu a été condamné en appel en février à cinq ans d'emprisonnement, dont trois ferme, pour viol et agressions sexuelles d'une ancienne collaboratrice à la mairie, assortis de six ans d'inéligibilité. Il s'est pourvu en cassation. Le 22 mars, une demande de mise en liberté du maire, incarcéré à la prison de la Santé à Paris, a été rejetée.

Selon deux anciennes employées de la commune, parties civiles, Georges Tron avait utilisé son pouvoir et sa prestance pour se constituer un "harem municipal" en proposant un emploi à des femmes dans sa ville. Le maire leur aurait imposé des attouchements et pénétrations digitales entre 2007 et 2010, généralement lors de scènes de triolisme avec son adjointe à la Culture d'alors, Brigitte Gruel, selon les victimes.