Incendie de Rouen : Les parents peuvent-ils être complètement rassurés ? "Oui, bien sûr", assure Jean-Michel Blanquer

INTERVIEW - Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, était l’invité politique d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI ce lundi 30 septembre.

Jean-Michel Blanquer était l'invité politique d’Elizabeth Martichoux lundi 30 septembre. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur l'hommage national rendu à Jacques Chirac, ainsi que sur l'incendie de Rouen et la réouverture ce lundi des écoles de la ville alors que de nombreux parents s'inquiètent pour leurs enfants mais aussi le suicide d'une directrice d'école en Seine-Saint-Denis.

A quelques heures des obsèques de l'ancien président de la République, Jean-Michel Blanquer est revenu sur l'élan populaire observé durant le weekend : "La réaction des citoyens traduit un attachement à sa personne et à l'homme d'Etat. Cette dimension affective s'est construite au fil du temps, les gens avaient l'impression de le connaitre personnellement". Le ministre de l'Education a aussi évoqué la mémoire de Jacques Chirac. "C'était quelqu'un de généreux, a estimé le ministre. Avant de passer l'ENA, son ambition n'était pas clairement établie. C'était quelqu'un qui, durant sa jeunesse, n'était pas manipulateur, il y avait quelque chose d'assez pur dans son parcours d'enfant et d'adolescent."

"Je comprends que ça inquiète mais en même temps, on a des analyses très claires sur la fumée d'une part et sur les suies d'autre part qui permettent d'éloigner les inquiétudes", affirme le ministre. Alors les parents peuvent-ils être rassurés ? "Oui, bien sûr", affirme Jean-Michel Blanquer.

Autre actualité : le suicide d'une directrice à Pantin. "Je suis très sensible au drame en lui-même. Je suis allé rencontrer l'équipe, des personnes ayant beaucoup de dignité", a estimé le ministre. "Il faut rendre hommage à cette dame, mais aussi avoir une réflexion sur la direction d'école. De façon général, la question de la solitude doit être regardée de très près. Je n'ai pas attendu ce drame pour engager une réflexion. Nous avons une députée, Cecile Rilhac, qui travaille sur le sujet des directeurs d'école.

Le ministre a d'ores et déjà évoqué deux pistes : le suivi des directeurs d'établissements, et les rapports hiérarchiques. "La directrice de Pantin se plaignait que l'inspecteur de l'Education nationale changeait chaque années, empêchant un suivi de l'établissement. (…) De façon plus structurelle, la direction d'école n'est pas quelque chose de hiérarchique : un directeur d'école n'est pas le supérieur hiérarchique de ses collègues. Cela peut poser des problèmes, notamment dans la mise en œuvre de ses décisions. Des choses doivent changer, j'en suis persuadé."