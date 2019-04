Incendie de Notre-Dame de Paris : face à l'émotion générale, les politiques se mettent en pause

Face au désastre, la classe politique dans son ensemble a fait part de son "immense tristesse". Pour le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, qui s'est également rendu sur place, c'est "le coeur et l'histoire de Paris (qui) brûlent sous nos yeux". Anne Hidalgo a dit ne pas avoir "de mot assez fort pour exprimer la douleur" qu'elle ressent.





Et alors que la campagne des Européennes venait de commencer officiellement, le CSA scrutant les temps de parole et d'antenne des candidats depuis lundi, certains ont annoncé suspendre leurs meetings et déplacements pour les prochaines heures.





Ce mardi matin, Nathalie Loiseau, tête de liste LaREM pour les Européennes, a annoncé la suspension de la campagne "jusqu'à nouvel ordre".





"Face à une calamité que tout notre peuple ressentira comme un deuil national, l’heure n’est plus à la division. Les Français ont besoin d’unité nationale, de recueillement et d’espérance", a également déclaré par voie de communiqué, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, en campagne pour les Européennes. Et de poursuivre : "aussi, nous suspendons notre campagne des élections européennes et nous appelons à l’union sacrée pour transcender cette nouvelle épreuve que vit notre nation".





De leurs côtés, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes et Laurent Wauquiez, président du parti ont également annoncé leur déplacement à Nîmes où un meeting était prévu ce mardi.