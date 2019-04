Incendie de Notre-Dame : le gouvernement annonce une loi pour encadrer les dons

Deux fonds de concours pour la rénovation et la reconstruction de Notre-Dame ont d'ores et déjà été créés par décret. Ils serviront à réceptionner les fonds levés par quatre organismes reconnus d’utilité publique : la Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France et le Centre des musées nationaux.





Autre annonce du Premier ministre : le lancement d'un "concours international d'architecture sur la reconstruction de la flèche" de Notre-Dame, détruite dans l'incendie qui a ravagé la cathédrale.





Édouard Philippe a également annoncé que ce projet de loi de souscription nationale offrira toutes les garanties "de transparence et de bonne gestion des dons." Le Premier ministre s'est engagé à ce que "chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose".