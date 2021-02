Inceste : le gouvernement souhaite fixer à 18 ans le seuil d'âge de non-consentement

"En-deçà de 15 ans, un agresseur sexuel ne pourra plus soutenir qu’il y a eu consentement. C'est une avancée extraordinaire", a reconnu Eric Dupond-Moretti. "Et c’est vrai pour le crime de viol comme pour les atteintes sexuelles et les autres infractions qui sont des délits. Cependant il faut faire très attention à ne pas criminaliser les amours adolescentes", a-t-il poursuivi, prenant l'exemple d'une relation amoureuse et sexuelle entre une jeune femme de 14 ans et demi et un garçon de 17 ans et demi : "Quand il aura 18 ans, deviendra-t-il un criminel ?"

C'est pour prendre en compte ces cas que le gouvernement souhaite ajouter "deux bémols" dans son futur projet de loi. Ainsi, "l’auteur devra avoir connaissance de l’âge de sa partenaire ou de sa victime". Aussi, "il faut qu’il y ait un écart d’âge. Un type de 60 ans ne peut pas soutenir qu’il couche avec une gamine de 14 ans et demi consentante", a argumenté le ministre de la Justice. Faut-il qu'il soit de 5, 6, 7 ans ? A ce sujet, aucun consensus n'a encore été trouvé.