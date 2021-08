Incidents lors du match Nice-Marseille : les politiques s'en mêlent

Lundi matin, le maire de Nice Christian Estrosi a estimé que la violence était "toujours intolérable" et a demandé "des sanctions" de la part de la Ligue de football professionnel, après avoir déterminé les responsabilités. "Si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain", a-t-il ajouté, visant Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. "À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur de l’OGCN. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent. A chacun de les respecter", a ajouté Christian Estrosi.

Toujours côté niçois, le député LR des Alpes Maritimes Eric Ciotti a apporté son "soutien au président Jean Pierre Rivère, agressé hier soir en tribune par le président de l’Olympique de Marseille ainsi qu’au coach Galtier. La violence et la surenchère physique n’ont pas leur place dans un stade de foot".