"Indemnité inflation" : à qui va-t-elle s'adresser, quel montant et quand sera-t-elle versée ?

"Cette indemnité sera versée automatiquement, sans aucune démarche à accomplir, pas de téléphone", a insisté le Premier ministre. "Pour les salariés, elle passera par exemple par leurs entreprises, pour les agriculteurs par le biais du MSA, et pour les indépendants par les URSSAF. Elle sera versée en une seule fois et par personne", a-t-il égrené.

Cette aide sera versée à la fin du mois de décembre pour les salariés, fin janvier 2022 pour la fonction publique, et "un peu plus tard" pour les indépendants, les chômeurs et les retraités, a précisé Jean Castex, ajoutant : "on va faire le maximum pour que ça arrive vite".