"Indemnité inflation" : l'opposition dénonce une mesure improvisée, injuste et trop coûteuse

Alors qu'elle accuse depuis plusieurs semaines Emmanuel Macron de "cramer la caisse", la droite a raillé, à l'image du président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau, "un nouveau chèque en bois financé par la dette". "Acheter la paix sociale avec des chèques cadeaux, c'est bien. S'attaquer aux causes de la hausse des prix du carburant, gaz, électricité, alimentation, c'est mieux", a tweeté le chef des députés LR Damien Abad. "Gouverner ce n'est pas faire des chèques à crédit, c'est apporter des solutions durables."

"La politique du chéquier grand ouvert du gouvernement le temps d'une parenthèse électorale ne règlera rien", a estimé Eric Ciotti, rappelant qu'il était pour la suppression de la TVA sur les taxes sur les carburants.

Les écologistes, qui plaidaient pour la mise en place d'un chèque énergie, ont déploré par l'intermédiaire du secrétaire général d'EELV Julien Bayou qu'il n'y ait "aucune solution de moyen terme pour limiter la dépendance à la voiture".

"Les annonces du Premier ministre relèvent de l’improvisation et ne sont pas à la hauteur pour les Français qui peinent à boucler leurs fins de mois", a réagi la maire de Paris et candidate socialiste Anne Hidalgo. "Je le redis. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : une baisse massive et temporaire de la fiscalité sur l’essence." La cheffe des députés PS Valérie Rabault a mis en avant sur Twitter le côté injuste de la mesure, en regrettant qu'"une mère célibataire avec 3 enfants, qui gagne 2050 euros par mois, qui prend sa voiture pour travailler, n’aura pas droit" à l'aide de l'Etat, au contraire d'"un couple avec 200.000 euros de revenus par an, dont l’un des membres ne travaille pas".