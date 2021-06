Individualisation de l'allocation adulte handicapé : le gouvernement recourt au vote bloqué à l'Assemblée

Devant une majorité divisée et des débats houleux, le gouvernement n'a pas souhaité prendre de risques. Alors que le sujet du calcul de l'Allocation adulte handicapé (AAH) pour les personnes en couple était débattu à l'Assemblée nationale ce jeudi, le gouvernement a sorti de son chapeau le vote bloqué, rendu possible par l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, portée par les oppositions de droite comme de gauche et par le groupe Agir allié de la majorité, la mesure d'individualisation de l'AAH, sans tenir compte des revenus du conjoint, n'a pas pu être adoptée. Via le vote bloqué, le gouvernement a choisi le texte et n'a pas permis la mise au vote de leurs amendements.

Au cœur de la proposition de loi portant "diverses mesures de justice sociale" débattue en deuxième lecture dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe communiste, cette "déconjugalisation" devait permettre de ne pas pénaliser certains allocataires. Pour gouvernement et majorité, l'individualisation de l'AAH remettrait en cause la base même sur laquelle est construite la solidarité nationale, puisque la situation conjugale est prise en compte dans le calcul de tous les minima sociaux et dans le système fiscal.

C'est pourquoi gouvernement et groupes LaREM et MoDem s'y sont opposés et ont fait voter une mesure qu'ils jugent "plus redistributive" : un abattement forfaitaire de 5000 euros sur les revenus du conjoint. Plus de 60% des 150.000 couples dont le bénéficiaire de l’AAH est inactif doivent conserver ainsi leur AAH à 903 euros, au lieu de 45% des couples aujourd’hui.

Après ce vote bloqué sur cet article clé, les députés de droite comme de gauche ont quitté l'hémicycle, et c'est sans leurs voix que la proposition de loi a été validée. Elle doit maintenant repartir au Sénat.