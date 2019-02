Industrie : Blanquefort, Ascoval abandonnés ?

Bercy s'est senti trahi concernant la reprise des sociétés Blanquefort et Ascoval. Pour cette dernière, le repreneur belge Altifort avait annoncé qu'il n'avait pas les financements nécessaires quant à sa reprise et à son redressement. Pour le cas de Blanquefort, les syndicats ont été informés que la nouvelle offre du repreneur Punch a été refusée. Faut-il se résoudre au déclin de l'industrie française ? Des solutions seront-elles avancées pour sauver ces sociétés ?



