Info/Infox : le fameux cliché de Jacques Chirac enjambant le tourniquet du métro

JT 20H - Jacques Chirac était-il un resquilleur du métro ? Notre journaliste, Georges Brenier a enquêté sur ce célèbre cliché de l'ancien président, pris le 5 décembre 1980 dans les couloirs de la station métro Auber, à Paris.

C'est l'une des plus connues et des plus intrigantes photos de Jacques Chirac. Celle de ce président qui fraude dans le métro, en sautant par-dessus les portiques. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé ce jour-là ? Découvrons-le dans notre rubrique info/infox de ce samedi 28 septembre.



