INFO LCI - Affaire Wauquiez : le directeur de l’EM Lyon réagit à la polémique

"Que je partage ou non leurs opinions, je remercie toujours les personnalités qui viennent enrichir nos apprenants et bravo à ces derniers de saisir une opportunité de mieux comprendre celles et ceux qu’ils voient généralement sur un écran", écrit-il encore. "Apprenons également à gérer l’extrême sensibilité médiatique actuelle, les risques de manipulation et les phénomènes de foule. Je vous remercie pour le calme et la dignité dont la communauté emlyon a fait preuve. Et continuons à être une agora ouverte."