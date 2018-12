INFO LCI - Gilets jaunes : une plateforme pour aider les adhérents LaREM à répondre aux critiques

Cette plateforme doit aussi permettre aux adhérents de contrer les remarques qu'ils ne manqueront pas d'entendre, à commencer par le fameux "Macron, président des riches". On y apprend ainsi que parler d'une "suppression" de l'impôt sur la fortune (ISF) serait une "fake news" car, explique l'argumentaire, "nous ne l'avons pas supprimé : il a été transformé en impôt sur la fortune immobilière". "Ce n'est pas pour 'faire un cadeau aux plus riches' mais bien pour relancer l'économie française et créer des emplois", énonce le bréviaire.





A ceux qui, dans la veine des Gilets jaunes, dénonceraient "des élites déconnectées du peuple", il est suggéré de rappeler, une fois de plus, que "nous habitons aux mêmes endroits et nous avons les mêmes problèmes", tout en reconnaissant que "les élites sont depuis bien trop longtemps déconnectées du peuple" et que "c'est justement pour changer ça qu'on s'est engagés".