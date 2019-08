INFO LCI - Nicolas Sarkozy sera présent jeudi aux commémorations du débarquement de Provence

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy sera présent jeudi lors des cérémonies qui marqueront le 75e anniversaire du débarquement de Provence. L'Elysée a confirmé à LCI l'invitation de l'ancien président français.





Jeudi, Emmanuel Macron présidera ces cérémonies qui auront lieu, notamment, à la Nécropole de Boulouris. La cérémonie sera à suivre en direct sur LCI. Plusieurs chefs d'Etat africains seront présents : le président guinéen Alpha Condé et le président ivoirien Alassane Ouattara.





Le 15 août 1944, les forces alliées (450.000 hommes, dont 250.000 Français venus majoritairement de l'armée d'Afrique) se sont lancées à l'assaut des positions tenues par les Allemands. Deux jours plus tard, Hitler ordonnait le repli des troupes allemandes du Midi, sauf à Toulon et Marseille. Les 2 villes ont été libérées les 27 et 28 août. Le 12 septembre 1944, les troupes du débarquement de Provence rejoignaient celles du débarquement de Normandie à Montbard en Côte d'Or.