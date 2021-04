INFO TF1/LCI - Jean Castex va proposer le maintien des régionales en juin, après la consultation des maires AFP

CONSULTATION - Consultés tout le week-end par le gouvernement pour le report ou le maintien des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin, les maires se sont prononcés à 56% en faveur de l'organisation du scrutin aux dates prévues. Selon nos informations, Jean Castex va annoncer mardi le maintien du calendrier actuel.

Les conditions préconisées par le Conseil scientifique sont-elles réunies pour tenir les élections régionales et départementales les 13 et 20 juin prochains ? Les maires devaient répondre par "oui" ou "non" à cette question, qui leur a été posée vendredi dernier par l'intermédiaire de leur préfet. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé ce lundi 12 avril qu'ils avaient été majoritaires à répondre à l'affirmative, et à souhaiter un maintien du scrutin comme prévu en juin prochain. "13.513 (56%) ont répondu 'oui'. 9.812 (40%) ont répondu 'non'. 932 (4%) n'ont pas répondu à la question posée", lit-on dans le communiqué. Beauvau précise que 24.257 édiles, soit 69% des maires de France, ont participé à la consultation. Selon nos informations, Jean Castex va s'appuyer sur les résultats de cette consultation pour proposer, mardi, le maintien des élections à la date prévue.

L'initiative du gouvernement avait suscité de nombreuses critiques de l'opposition et de certains élus, qui ont reproché à l'exécutif de vouloir à nouveau repousser des élections réputées défavorables pour La République en marche. Alors que la majorité des partis politiques se sont prononcés en faveur du maintien du scrutin en juin, ils voyaient dans cette consultation surprise un moyen pour le gouvernement de trouver une bonne raison de le reporter. Dans un communiqué commun et virulent diffusé sous le nom de "Territoires unis", l'Association des maires de France (AMF), l'Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France avaient accusé le gouvernement "d'avoir peur du verdict des urnes". "Ce qui se joue, en réalité, sur le dos des maires et sous le prétexte de la situation sanitaire, c'est le report des élections locales après les présidentielles et législatives, car elles seraient des 'élections non essentielles", ont déploré les trois principales associations d'élus.

Un scrutin de plus en plus difficile à reporter

Si des ténors de la majorité comme François Bayrou et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand se sont dit pour un report, le résultat de cette consultation rendait difficile un changement de calendrier. "Je ne vois pas comment nous pourrions reporter", avait indiqué, plus tôt dans la journée, un conseiller gouvernemental à LCI. "On aurait une crise politique à gérer", estime-t-il, faisant référence à la tribune publiée par les présidents de grandes régions en faveur du maintien, et de la menace du président du Sénat Gérard Larcher de saisir le Conseil constitutionnel en cas de report des élections. Le maintien ou non des élections régionales et départementales en juin doit également faire l'objet d'un débat suivi d'un vote consultatif ce mardi 13 avril à l'Assemblée nationale et mercredi 14 avril au Sénat.

