VIDÉO - Qui sont les principaux protagonistes de l'affaire Benalla ?

Un autre nom est apparu durant les investigations : celui du commissaire Philippe Mizerski, membre de l'état-major de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC). Cet homme apparaît sur la vidéo du 1er mai, en civil, observant la scène où Alexandre Benalla frappe le manifestant. Une présence logique puisqu'il était personnellement chargé de veiller sur "les observateurs" Alexandre Benalla et Vincent Crase. En dépit de son rôle dans cette affaire, il n'a pour l'heure pas été entendu par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat.





A noter que la France insoumise cherche à comprendre la mission précise de ce commissaire car selon Jean-Luc Mélenchon et ses proches, Philippe Mizerski était tout près d'eux lors de la marche blanche en hommage à Mireille Knoll le 28 mars dernier.