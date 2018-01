Inondations : comment les communes financent-elles la lutte anti-crues ?

La nouvelle taxe inondation est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Elle a été votée sous le quinquennat de François Hollande et doit permettre aux communes touchées par les crues de mieux prendre en charge la gestion des risques et les travaux d'aménagement de digues. Deux cents agglomérations l'ont déjà adopté. Parmi elles, Metz où s'est rendue une de nos équipes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.