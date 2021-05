Inscription, procuration : quelles démarches pour voter aux élections régionales et départementales ?

PRATIQUE - Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Mais attention, vous n'avez que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Rappel des démarches.

Les élections régionales et départementales vous paraissent encore loin ? Attention : si le scrutin est effectivement prévu les 20 et 27 juin 2021, c'est maintenant qu'il vous faut prévoir les démarches éventuelles pour pouvoir voter. La première chose à accomplir, si vous ne l'avez déjà fait, c'est de vous inscrire sur les listes électorales. Il faut savoir que la date limite à respecter est le vendredi 14 mai 2021. Après cette date, plusieurs cas dérogatoires permettront encore de s'inscrire jusqu'au 10 juin : un déménagement, un jeune atteignant entretemps la majorité de 18 ans, une acquisition de nationalité française ou encore un recouvrement de droit de vote (après une suspension éventuelle liée à une condamnation). Dans un seul cas, il est possible de s'inscrire jusqu'au jour de l'élection : si l'administration a commis une erreur avérée. Dans le détail, un citoyen français qui a 18 ans révolus le 14 mai 2021 est inscrit d'office sur les listes électorales, s'il a accompli les démarches de recensement à 16 ans - faute de quoi il devra s'inscrire avant le 14 mai. Le citoyen qui fête ses 18 ans entre le 15 mai et le 19 juin 2021 sera également inscrit, s'il a accompli les démarches de recensement, et pourra voter aux élections régionales et départementales.

Toute l'info sur Les élections régionales et départementales 2021

Comment s'inscrire ?

En cas de doute, il est possible de vérifier que l'on est correctement inscrit sur les listes électorales. Un service en ligne permet de retrouver cette inscription, à condition d'y renseigner sa commune de résidence, son patronyme, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil ainsi que sa date de naissance. Si vous devez vous inscrire sur les listes, il est possible de faire cette démarche en ligne, au moyen d'un compte sur le site service-public.fr ou bien via France Connect. Il faudra prévoir des versions numérisées de la pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. L'inscription peut également se faire sur place, en mairie, sur présentation d'un justificatif d'identité, d'un justificatif de domicile et d'un formulaire cerfa n°12669, disponible en mairie. Idem si c'est un tiers qui se charge de l'inscription à votre place. Enfin, l'inscription est également possible par courrier, adressé à la mairie de votre commune, au moyen des mêmes documents.

Comment établir une procuration ?

Depuis le 6 avril, la procédure pour établir une procuration a été simplifiée. Il est désormais possible de faire une pré-demande en ligne via le nouveau téléservice Maprocuration. Une fois la demande faite, il faut se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie pour y faire vérifier son identité, muni d'un justificatif d'identité et de la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne. Un courriel vous confirmera ultérieurement l'enregistrement de la procuration. La procédure papier reste toutefois en vigueur. Pour cela, il est possible d'imprimer le formulaire disponible sur Internet, ou de le remplir sur place au commissariat, au tribunal ou à la gendarmerie, toujours muni d'une pièce d'identité. Pour les élections régionales et départementales de 2021, un électeur peut détenir au maximum deux procurations. À noter : la procuration vaudra pour les deux scrutins, régionales et départementales. Enfin, la procuration peut en principe être établie jusqu'au jour du vote, mais il est conseillé d'accomplir les démarches en amont. En effet, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.

Puis-je voter par correspondance ?

Il est actuellement impossible, en France, de voter par correspondance, par courrier ou sur Internet. La seule dérogation prévue dans notre code électoral concerne les Français de l'étranger, et seulement pour les élections législatives. Il n'y a donc aucune possibilité de voter à distance pour les élections régionales et départementales, cette pratique ayant été supprimée en 1975 en raison de suspicions de fraude.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.