Insécurité : Bruno Retailleau appelle à mettre en place "des peines minimales"

Le candidat aux élections régionales en Vendée suggère "une révolution pénale" qui permettrait de passer "d'une culture de l'excuse, centrée autour du coupable, à une culture de la sanction, qui prend en compte la victime". Principal point de cette "révolution" : la mise en place de peines minimales.

"Pour que les peines de sureté soient effective, il faut qu'il y ait peine minimale", a répété plusieurs fois l'intéressé, précisant que ces peines devaient être courtes et dans des centres d'enfermement, et non des prisons. Avec cette réforme, le chef de file des sénateurs LR entend lutter contre "l'ensauvagement" et "la banalisation de la violence". Et Bruno Retailleau de faire valoir : pour y arriver, il faut avoir "le courage de l'ordre."