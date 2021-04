Eric Dupond-Moretti : "Je souhaite vraiment qu'Emmanuel Macron se représente"

Le garde des Sceaux doit présenter mercredi 14 avril en conseil des ministres un projet de loi pour "restaurer la confiance" dans la justice. L'une des mesures phares est l'enregistrement et la diffusion d'audiences. "Si les Français voient comment fonctionne leur justice ils la comprendront davantage. Ils pourront la critiquer, mais dans le bon sens du terme", a-t-il déclaré. L'ancien avocat souhaite que tout type d'affaires soient filmées, "des affaires dont personne n’aurait parlé, des audiences pénales, mais aussi civiles".

Les Français n'auront pas besoin d'une connaissance pointue du droit pour suivre et comprendre ces audiences, estime Eric Dupond-Moretti. "On voit quel est le travail du juge, des procureurs, des policiers, comment quelqu'un vient témoigner." Pour lui il est important "que l’on sache que c’est compliqué, qu’il y a un certain nombre de règles". "Je veux tout sauf du trash et quelque chose d’infiniment pédagogique."