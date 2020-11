Instagram, Twitch et radio libre : Gabriel Attal, SAV du gouvernement auprès des jeunes

A 31 ans, Gabriel Attal est le cadet du gouvernement. Est-ce en cette qualité, en plus de celle de porte-parole du gouvernement, que ces dernières semaines il multiplie les messages à destination des jeunes ? Souvent pointés du doigt dans la propagation du coronavirus, le ministre s'attache à aller les rencontrer sur leur terrain, loin des canaux de communication traditionnels. Pour faire de la pédagogie et les responsabiliser.

"J’imagine à quel point c’est difficile, j’imagine aussi à quel point ça pousse à réinventer une relation", continue Gabriel Attal, avant d’avancer : "On peut se faire un dîner, ou plus... en Facetime". Il n’ira pas plus loin sur les conseils sexo, le porte-parole est là pour rester sérieux. Il renouvellera l'exercice prochainement sur NRJ ou Le Mouv'.

Dernier exemple en date ? Ce mercredi soir sur Fun Radio. Entre 22 et 23 heures, le ministre a répondu aux auditeurs de la radio libre Lovin'Fun. "Si on m’avait dit il y a un an que je devrais dire à des jeunes de ne pas aller voir leurs copines ou copains, je ne l’aurais pas cru. C’est hyper difficile", avoue-t-il dans cette émission où il est plus souvent question de sexualité que de politique. "Mais aller voir son copain ou sa copine si on n’habite pas avec, ce n’est pas un motif de dérogation pour sortir", répond-il à un auditeur de 19 ans l’interrogeant sur l’existence d’une attestation dérogatoire pour rendre visite à sa copine.

Dimanche dernier, Gabriel Attal avait également passé plus d’une heure à discuter avec l’influenceuse EnjoyPhoenix et à répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram. La vidéo est toujours disponible sur la page aux 5 millions de followers, et a déjà été visionnée plus de 360.000 fois. "Nous renouvellerons l'exercice tous les dimanches avec des influenceurs différents", a indiqué à LCI un membre de son entourage. Ce dernier garantit que pour cet exercice le gouvernement n'a aucun problème à trouver des candidats bénévoles. "Pendant longtemps nous avons travaillé avec des instagrameurs via des contrats rémunérés. Mais à l'aune de la crise sanitaire ils ne sont plus dans une démarche mercantile mais citoyenne", assure-t-il.

Sur son compte personnel, le porte-parole organise également régulièrement des séances de questions-réponses avec ses 40.000 abonnés. S’il répond surtout à des questions "classiques", il lui arrive de sélectionner des interrogations proches des préoccupations des plus jeunes. Ainsi, quand on lui demande si "c’est autorisé Tinder pendant le confinement ?", il explique que si le confinement interdit les déplacements et les rencontres, "il n’interdit pas d’utiliser son portable pour discuter voire matcher".