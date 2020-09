Insulté par Jean-Marie Bigard, Olivier Véran déplore "la violence débridée" sur les réseaux sociaux

La dernière sortie de Jean-Marie Bigard sur les réseaux sociaux passe mal. Dans une vidéo postée vendredi sur Twitter, ce dernier s'en prend violemment à Olivier Véran pour contester les mesures de fermeture décidées dans les bars et restaurants de plusieurs "zones d'alerte renforcée", dont Marseille.

"Alors que les artistes ne jouent plus, c'est au tour de nos amis restaurateurs de sombrer encore un peu plus... Face aux nouvelles restrictions", déplore Jean-Marie Bigard sur son compte Twitter. Dans la vidéo, il va plus loin. "D'où il sort ce c.....d", lance-t-il à l'adresse du ministre de la Santé, qu'il nomme "Olivier Véreux" et qu'il compare au policier américain responsable de la mort de George Floyd. "La France est en train de te dire 'on étouffe, on va mourir', et toi tu continues jusqu'à ce qu'on meure", lance-t-il.