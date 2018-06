Intégration des étrangers : le doublement à 400 heures de cours de français confirmé par Edouard Philippe

Une annonce sans surprise qui survient à l'issue d'un comité interministériel à l'intégration, prévu depuis un an. Et qui a lieu dans le contexte houleux d'un projet de loi asile-immigration controversé mais adopté en première lecture, qui n'a pas manqué de susciter des polémiques. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et principal responsable de ce texte, a d'ailleurs évoqué dans un tollé général le "benchmarking" supposé des migrants dans leur recherche d'un point de chute.