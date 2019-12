Inondations : Christian Estrosi appelle à "débétoniser et perméabiliser les sols"

"Débétoniser" et "perméabiliser les sols". Invité de LCI ce mardi matin, le maire de Nice Christian Estrosi est revenu sur les graves intempéries qui ont frappé le sud-est de la France ces derniers jours. Et selon lui, c'est bien l'Etat qui est le principal responsable de ces catastrophes, et non les collectivités locales, en raison notamment de la politique de bétonisation entamée avant les années 1980.

"Nous avons eu un certain nombre de drames ces trente dernières années qui auraient dû conduire à accélérer des plans de débétonisation. Il faut raser, débétoniser, perméabiliser les sols. Ce sont des vies qui sont en jeu", a développé le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'-Azur avant d’ajouter : "A partir du moment où sont identifiés des lieux à risques, il y a des plans de prévention des risques naturels qui sont établis par l’Etat avec des cartographies en accord avec les collectivités locales. C’est là qu’il faut se donner les moyens."