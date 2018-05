Interdiction du glyphosate : François Ruffin explique comment il s’est fait "duper" à l'Assemblée

L’interdiction été retoquée par les députés de la droite et du centre. Les groupes "insoumis", socialiste et communiste n'étaient représentés que par un député chacun. Les critiques insistent donc sur le fait que s’ils avaient été au complet, au moment du vote, l'interdiction du glyphosate, aurait théoriquement pu être votée.





Des arguments que François Ruffin balaie. "On ne peut pas dire que les camarades Insoumis et moi-même soyons paresseux (matez les stats de nosdeputes.fr), ou qu’on s’en fiche du glyphosate." Surtout, il est sûr d’une chose : "On ne peut pas dire que l’amendement serait passé. Un coup de sonnerie, une suspension de séance, et les presseurs de bouton de la majorité rappliquaient, bien plus nombreux que nous."





"On est 17 on ne peut pas être là tout le temps, mais eux (les députés LREM), ils fonctionnent par roulement, un tiers sont toujours là", explique-t-il dans une petite vidéo postée sur Twitter. "Un message, et ils rappliquent. C’est comme ça que ça fonctionne."