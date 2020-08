Alain Bauer : "La violence est devenue l’élément régulateur de la vie"

Un problème systémique en France ? Invité d'Elizabeth Martichoux ce mardi 25 août sur LCI, le criminologue Alain Bauer est revenu sur le rapport de l'Etat et des Français à la violence. Interrogé sur les heurts qui ont émaillé l'après match de PSG-Bayern Munich, le professeur au Cnam estime qu'elles sont le reflet de la "confrontation entre deux mondes : l’univers du centre et celui de la banlieue". Et de faire valoir : "Il n’y a rien de nouveau, on redécouvre un phénomène historique."

Plus largement, Alain Bauer relève que s'est progressivement créé un "principe du rapport de force et de la violence comme relation entre l’Etat et la société". Selon lui, "l'Etat ne négocie jamais s’il n’y a pas de rapport de force".

Le niveau de violence serait toutefois, d'après le criminologue, relativement "stable" en France malgré une perception pouvant être différente. Même si, pointe-t-il, une explosion du "taux d'homicidité" (sic) se constate. "Le nombre d’homicides, de tentatives d’homicide, de coups et violences volontaires et de règlement de compte a atteint son plus haut niveau en 2019."