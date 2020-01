VIDÉO - "Je traverse la rue, je vous trouve du travail" : Brigitte Macron revient sur la phrase polémique du Président

"Un mot peut vous condamner", a admis la Première dame, qui est revenue sur l'origine de cette formulation présidentielle, qui valut à son auteur des accusations de déconnexion de la vie réelle. "La veille, on était au restaurant, et le restaurateur nous a dit : 'Le premier qui va traverser la rue, je lui donne un boulot, parce que j'ai besoin de travailleurs auprès de moi'. Et cette phrase qu’Emmanuel a dite à ce moment-là, c’est la phrase qu’il avait entendue, que le restaurateur avait dite la veille."

Ce contexte posé, Brigitte Macron n'exonère pas pour autant son époux pour cette phrase, citée régulièrement par ses détracteurs. "Je lui ai dit : 'Tu es dans l’enceinte de l'Elysée, c’est compliqué de dire à un jeune homme une phrase comme celle-là'". Et d'enfoncer, alors qu'Emmanuel Macron a lui-même reconnu la maladresse : "Bien évidemment, on n'a pas à la dire".

"Mais, pose Brigitte Macron, quelquefois, on a des phrases qui sortent spontanément, qui nuisent à notre image, mais c’est trop tard, la phrase est dite. On est dans une époque où un mot peut vous condamner et vous êtes réduit indéfiniment à ce mot". Toutefois, l'épouse du chef de l'Etat a réfuté l'idée que son époux soit arrogant, comme on le lui reproche régulièrement. "Cette assurance qu’il a, c’est une assurance de la connaissance. Mais peut-être que quelque chose dans la forme ne convient pas", a-t-elle admis.