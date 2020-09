Elisabeth Moreno : "Les parents doivent apprendre aux jeunes garçons que les filles ne sont pas des objets" Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, répond aux questions de Christelle Chiroux dans notre podcast "Expertes à la Une". − LCI

PODCAST - Tenue vestimentaire à l’école, allongement du congé paternité, déploiement des bracelets anti-rapprochement : Elisabeth Moreno ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, est l'invitée de notre podcast "Expertes à la une", présentée par Christelle Chiroux.

Sa parole est rare, son ton direct. La ministre en charge de l’Égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno a accordé un long entretien, diffusé dans l'épisode de notre podcast "Expertes à la une". Au micro de Christelle Chiroux, l'ancienne présidente de HP Afrique, revient sur son enfance, ses rencontres avec Emmanuel Macron, ses débuts en politique. Au sein du gouvernement Castex, cette novice en politique qui revendique le fait de "marcher droit", occupe un poste stratégique. Il l'est encore plus dans un moment où la question des tenues vestimentaires à l'école, celle du harcèlement de rue, ou dernièrement celle de l'allongement du congé paternité, s'invitent dans l'actualité.

Nous devons apprendre à nos enfants à respecter les règles et les codes - Elisabeth Moreno, dans notre podcast "Les Expertes à la une"

Sur ce premier sujet, la ministre a déjà eu l'occasion d'exprimer son désaccord avec le ministre de l'Éducation nationale. Ces dernières semaines, il a répété que les élèves devaient se présenter à l'école habillés de façon "normale", dans une tenue "républicaine" s'attirant notamment les foudres des associations féministes. "Jean-Michel Blanquer et moi, nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que (…) le monde est fait de règles et de codes, et que nous devons apprendre à nos enfants à les respecter", indique la ministre. Mais selon elle, "les femmes se battent depuis tellement longtemps pour ne pas subir les diktats de la société sur leurs tenues vestimentaires qu’il serait regrettable de revenir en arrière".

Elisabeth Moreno pense qu'une grande partie de la solution réside dans l'éducation des garçons. "La manière dont nous éduquons les garçons aujourd’hui à respecter les jeunes filles est essentielle." Elle souhaite que les parents apprennent "aux jeunes garçons dès le plus jeune âge que les filles ne sont pas des objets". Un rappel nécessaire à l'heure où sa collègue du gouvernement, Marlène Schiappa, a annoncé le recrutement de 80 "intervenants sociaux" supplémentaires d'ici fin 2021 dans les commissariats et gendarmeries pour "renforcer l'accompagnement" des femmes victimes de "violences sexistes et sexuelles". Justement, à propos de l'agression d'une jeune femme à Strasbourg, parce qu'elle portait une jupe, Elisabeth Moreno estime "dramatique que dans notre pays, en 2020, on puisse attaquer une femme du fait de sa tenue vestimentaire". Et de condamner :

"C’est inacceptable, intolérable." "Il faut que nous nous assurions que les femmes connaissent leurs droits, qu’elles déposent plainte à chaque fois qu’elles seront victimes de violences physiques, sexistes, sexuelles. Il faut qu’elles continuent de parler, de lever leur voix", ajoute-t-elle.

Un gouvernement "pleinement mobilisé" pour les droits des femmes

Elisabeth Moreno assure qu'au gouvernement "tout le monde est pleinement mobilisé à faire en sorte que les 46 mesures du Grenelle soient exécutées rigoureusement" et qu'elle "ne peut pas laisser dire que ce gouvernement n’est pas mobilisé autour de ce sujet". Par exemple, elle assure qu'"Eric Dupond-Moretti et son cabinet ont travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que les bracelets anti-rapprochement soient mis en place pour protéger les victimes" (ils le sont depuis vendredi 25 septembre dans cinq juridictions, ndlr).

Enfin, l'allongement du congé paternité, annoncé mercredi 23 septembre et qui va passer de 11 à 25 jours, réjoui la ministre. Elle se félicite de "donner la possibilité aux pères de passer plus de temps avec les enfants dès le plus jeune âge. C’est un changement sociétal extrêmement important dans lequel nous rentrons, et tout le monde doit se sentir concerné et responsable". Dans sa nouvelle version, en vigueur à compter du 1er juillet 2021, le congé paternité va en effet compter une durée obligatoire de sept jours pour le papa.

La rédaction de LCI Twitter