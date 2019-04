Grand débat national : "Supprimer l'ENA ? Et par quoi on la remplace ?"

Que suggérez-vous ?

Le problème n'est pas tant celui des hauts fonctionnaires que l'existence d'une élite dans l'élite qui passe son temps à pantoufler [pratique consistant à quitter le secteur public pour aller travailler dans le privé, ndlr], soit 20% environ des anciens élèves de l'ENA. Dans ma proposition de loi [déposée en février, à la suite du rapport sénatorial d'octobre 2018], il est question de rallonger la formation dans la haute fonction publique, en deux temps. D'abord, une réforme de fond en comble de la scolarité doit produire en deux ans des administrateurs civils qui seront ventilés dans les ministères selon les besoins. Ensuite, on crée un Institut des hautes études administratives, sur le modèle de l'Ecole de guerre, recrutant les candidats sur dossier et parmi les fonctionnaires. Cet allongement de la formation aurait deux avantages : dissuader ceux qui veulent passer par la fonction publique pour rejoindre les entreprises du CAC 40 ; et recruter des gens qui ont une certaine expérience de l'administration avant de prendre des fonctions de commandement.





L'ENA est également pointée du doigt pour son manque de mixité sociale. Comment y répondre ?

Il existait en France des Instituts de préparation aux enseignements du second degré (IPES, supprimés par Raymond Barre en 1978, ndlr] qui permettaient à des étudiants de se former tout en étant correctement rémunérés, avec un examen à la clé. On pourrait imaginer ce type de mécanisme pour préparer l'ENA. En outre, il y a aussi un aspect culturel : le problème ne vient pas tant de l'ENA que de Science Po et de l'idéologie de ces écoles privées en amont. La France s'est bâtie autour de son Etat et l'administration a joué un rôle très important. Faire en sorte que les hauts fonctionnaires travaillent au service de l'intérêt général, c'est tout à fait possible.