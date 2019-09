Candidature dissidente de Villani à Paris : "au bout du compte, nous serons tous ensemble", affirme Gilles Le Gendre

L’INTERVIEW POLITIQUE - Le député Gilles Le Gendre était l’invité d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI vendredi 6 septembre. Le président du groupe LaRem à l'Assemblée s'est exprimé sur l’annonce politique de la samedi, à savoir la candidature dissidente de Cédric Villani à la mairie de Paris, lui qui soutient Benjamin Griveaux.

Sur LCI, il s'est expliqué : "Je veux que nous gagnons, je veux que nous offrions une alternative à madame Hidalgo et que nous battions madame Hidalgo au mois de mars. J'ai proposé l'idée qu'il ne fallait pas exclure Cédric Villani", affirme-t-il. Car Gilles Le Gendre en est convaincu : "au bout du compte, nous serons tous ensemble".

Une manière de dire qu'il est persuadé que Cédric Villani retirera sa candidature d'ici à mars prochain. "Moi, je soutiens Benjamin Griveaux, c'est le candidat qu'a investi le mouvement auquel j'appartiens, dit-il. (...) Je ne le fais pas par discipline mais parce que je suis convaincu que Benjamin Griveaux peut proposer des bonnes idées pour les Parisiennes et les Parisiens et peut aussi, et ça compte, petit à petit conquérir le cœur des Parisiens."