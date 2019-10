"Je comprends le ras-le-bol des paysans" : sur LCI, Didier Guillaume réagit à la situation des agriculteurs

INTERVIEW - Le ministre de l'Agriculture était l’invité politique d’Elizabeth Martichoux ce mardi 22 octobre. Il a apporté son soutien aux agriculteurs qui se plaignent de l'"agri-bashing" dont ils sont victimes alors qu'ils manifestent devant les préfectures, mardi 22 octobre.

Pour le ministre, "il faut du respect dans la vie". "Les agriculteurs demandent le respect des citoyens, il faut que les agriculteurs respectent le président de la République. On ne dit pas comme ça 'Macron, réponds-nous', s'agace le ministre (...) Ça me choque." "Je pense que le président de la République depuis le début de son quinquennat a répondu à beaucoup de sujets", affirme le ministre.

Elizabeth Martichoux recevait ce mardi matin sur LCI, dans le cadre de son interview politique, Didier Guillaume. Un ministre de l’Agriculture qui doit faire face, aujourd’hui, à une forte contestation du monde paysan, à travers des opérations escargots et des rassemblements dans la matinée devant toutes les préfectures aux cris de "Macron, réponds-nous !", pour protester contre les surtranspositions de règlements européens, les accords de libre-échange, les retards de paiements des aides européennes, en somme ce qu’ils considèrent comme un "agribashing", soit une déconsidération du monde agricole et de ses pratiques. Passage en revue de ses réponses.

"Je partage une grande partie de leurs revendications. Ce n'est plus possible qu'il y ait cette coupure entre les citoyens et les agriculteurs, entre le milieu rural et la métropole", confie le ministre. "On ne peut pas les traiter de pollueurs, d'empoisonneurs", dit avec force le ministre.

"L'agriculture française, pour la troisième année d'affilée, a reçu le titre de l'agriculture la plus durable du monde", s'est félicité le ministre. "On a un toujours un certain nombre de gens qui veulent dénigrer et faire de l'agri-bashing. Je comprends le ras-le-bol des paysans", dit-il.

"On doit aller vers une agro-écologie, mais pas par la violence. Trois bâtiments d’élevage ont été brûlés récemment. Dans quelle société vivons-nous ? C’est inacceptable. Si on continue, on mangera des aliments de moins bonne qualité. Et ce sera la fin de notre vivre-ensemble.", prône le ministre de l'Agriculture.