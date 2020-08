Roxana Maracineanu sur la jauge limite dans les stades : "Si on peut assouplir, on assouplira"

INTERVIEW POLITIQUE - Invitée ce mercredi 19 août sur LCI, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a célébré la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Elle est notamment revenue sur la question controversée de la jauge à 5000 spectateurs.

Le gouvernement incité à revoir sa position sur la jauge à 5000 spectateurs. Une soixantaine de députés, notamment de la majorité, ont écrit ce lundi 17 août au Premier ministre Jean Castex et à la ministre des Sports Roxana Maracineanu pour leur demander d'augmenter cette jauge limitée dans les stades - en vigueur jusqu'au 30 octobre - au plus tôt en raison de la pandémie de Covid-19. Pour eux, les stades restent des lieux ouverts. Or, "cela dépend des territoires", leur répond Roxana Maracineanu ce jeudi sur LCI, rappelant que "le virus circule différemment" dans chaque lieu. "Les mesures par les tests et par les cas qui se présentent aux hôpitaux ne sont pas les mêmes selon les régions. C'est pour cette raison qu'on a laissé la liberté aux préfets de déroger à cette jauge pour aller en deçà ou au-delà des 5000 personnes lorsque ce sera possible."

Le Puy du Fou (injustement) avantagé ?

Dans le cas des dérogations, celle du préfet de Vendée pour le Puy du Fou, autorisant la présence de 9000 personnes, a marqué les esprits, permettant au parc de dépasser ladite jauge maximale. Faut-il y voir deux poids deux mesures ? "Les événements ne se ressemblent pas", note la ministre des Sports. "Lors d'un match de foot, il y a de l'excitation, de la passion, des cris, de la joie mais aussi des gens qui se prennent dans les bras, qui s'embrassent. Au Puy du Fou, aux dernières nouvelles, ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde de la culture et du sport, on cherche une cohérence nationale, mais il ne faut pas penser que tous les événements se ressemblent." La ministre des Sports comprend néanmoins cette "incompréhension" dans ces disparités, a fortiori dans le monde du sport : "Certains ont l'impression d'être désavantagés par rapport à d'autres mais on fait ce qu'on peut. Soyez rassurés, on en est conscient."

S'il faut prendre des décisions plus dures, on les prendra, si on peut assouplir, on assouplira - Roxana Maracineanu sur LCI

Au gré de l'entretien, Roxana Maracineanu est par ailleurs revenue sur les événements sportifs reportés comme le Tour de France ou annulés comme le Marathon de Paris, confirmant "s'adapter, de jour en jour" : "S'il faut prendre des décisions plus dures, on les prendra, si on peut assouplir, on assouplira." Concernant les pertes économiques et les emplois menacés, Roxana Maracineanu rappelle que "depuis le 11 mai, 3 milliards d'euros ont été injectés dans le monde du sport et on continue jusqu'à la fin de l'année. C'est essentiel". Force est de constater que le Covid-19 a considérablement impacté le monde sportif, aussi bien dans la manière de le pratiquer en tant que joueur - "Il faut que les joueurs soient responsabilisés par rapport à ça", ajoute-t-elle au sujet des trois nouveaux cas suspectés à l'OM - que de le "consommer" en tant que supporter. En témoigne par exemple l'oubli des masques et des gestes barrières, mardi soir, lors des effusions de joie dans la capitale à l'issue du match PSG-Leipzig. "Les supporters, c'est normal qu'ils expriment leur joie. Maintenant, j'en appelle vraiment à leur responsabilité", souligne la ministre, appelant à contenir ses émotions, alors que la finale de la Ligue des champions aura lieu ce dimanche 23 août à Lisbonne. Une première pour le Paris Saint-Germain, qui sera opposé au vainqueur du match entre le Bayern Munich et Lyon.

Des Lyonnais que Roxana Maracineanu espère voir rejoindre les Parisiens. "Le PSG a réussi ce qu'il n'avait pas réussi depuis des années. Lyon connaît mieux la Ligue des champions : on espère que ça leur servira", a-t-elle commenté, s'abstenant toutefois de donner un pronostic. "Une finale franco-allemande fera aussi le bonheur d'Emmanuel Macron. On est de tout cœur avec Lyon ce soir. Je serai là pour les encourager au nom de tous les Français."

