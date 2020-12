Violences sexuelles : Alexandra Louis (LaREM) demande "des infractions spécifiques pour les mineurs"

Mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles, mieux sanctionner leurs auteurs : c'était le but de la loi Schiappa, votée en août 2018. A-t-il été atteint ? Chargée de "vérifier l’effectivité de cette loi à travers la manière dont elle est perçue et appliquée sur le terrain ainsi que d’identifier les bonnes pratiques et les difficultés", la députée LaREM Alexandra Louis a rendu vendredi 4 décembre un rapport d'évaluation sur ce texte. Pour LCI, l'élue des Bouches-du-Rhône a fait le tour de ses principales préconisations.

Des associations continuent de réclamer la présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Pourquoi ne pas être allée dans ce sens dans votre rapport ? Que préconisez-vous à la place, pour renforcer l'interdiction de tout acte sexuel entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ?

Lorsqu'on parle de mineurs, ce n'est pas sur l'idée de consentement que nous devons nous interroger, mais sur l'idée de discernement. Pour pouvoir consentir, il faut savoir faire la part des choses et savoir quelle est la portée de ses actes. Or, on considère que des mineurs de moins de 15 ans n’ont pas le discernement pour ça. En recherchant le consentement dans une agression sexuelle ou un viol, on veut protéger la liberté sexuelle. Lorsqu'il s'agit de mineur, on veut protéger l’intégrité physique et psychique. Et cela se fait avec la question du discernement.

L’idée est donc de créer des infractions de viols et agressions sexuelles spécifiques pour les mineurs. Il faut poser un principe très simple : les rapports sexuels entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur sont prohibés, et intégrer des exceptions, notamment pour prendre en compte les couples de jeunes adolescents. Il ne faudrait pas que dans un couple entre deux mineurs de 17, 15 et 14 ans, le jour où le premier devient majeur, il soit automatiquement renvoyé devant la cour d’assises.