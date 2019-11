Investiture LR aux municipales : Rachida Dati à Paris, un long parcours semé d'embûches

Voici douze ans qu'elle s'accroche à son fief parisien. Rachida Dati, investie officiellement mercredi par son mouvement pour conduire la liste LR dans la capitale, aura combattu contre vents et marées pour conserver son attache dans la capitale, et obtenir à la fin ce sésame encore impensable il y a quelques années.

Car tout n'a pas été aussi paisible, loin de là, pour l'ancienne conseillère puis ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, depuis son parachutage à la mairie du 7e à l'initiative de l'ancien Président, en 2008. Elle a 42 ans lorsqu'elle débarque dans cet arrondissement très bourgeois, avec un franc-parler qui tranche fortement avec les habitudes locales. Sous la pression de Nicolas Sarkozy, son camp politique - Philippe Goujon, alors patron de la fédération UMP, et Michel Dumont, le maire sortant du 7e - accompagne à contrecoeur ses premiers pas de candidate. Rachida Dati est vite contestée en interne. On lui savonne la planche. On la présente comme la candidate "aux Louboutin". Le Premier adjoint sortant, Christian Le Roux, envisage un temps de présenter une liste dissidente, avant de reculer. Dati, elle, n'en a cure. Elle emménage dans le quartier et le fait savoir. "J'ai toujours fait les choses pleinement et entièrement. Je m'engage dans le 7e, il me paraît évident d'habiter là où on se présente", explique-t-elle à l'époque. Elle l'emporte avec 57%, au terme d'une triangulaire imposée par une candidate du Modem. Qu'importe : elle tient son fief.

Jugée clivante et autoritaire en interne, Rachida Dati n'aura aucun répit avec ses opposants locaux. Surtout après l'échec de son mentor, Nicolas Sarkozy, à la présidentielle de 2012. La fin du quinquennat de ce dernier est marquée par son affrontement épique avec François Fillon, alors Premier ministre. Rachida Dati se lance dans une guerre de tranchée pour empêcher le parachutage confortable de ce dernier dans la 2e circonscription de la capitale, son propre fief, aux législatives de 2012. Le duel entre sarkozystes et fillonistes fait des dégâts à Paris. Jugeant Fillon "déloyal", "ingrat" et "mal élevé", Dati menace de se présenter contre lui, malgré les appels au calme de Nicolas Sarkozy. Bernard Debré, soutien de Fillon, lâche les coups publiquement. "Te voilà bien pourvue : député européen, conseillère de Paris, maire du 7e. Mais cela ne te suffit pas. Il faut, devant tes caprices, s'incliner ou disparaître", assène-t-il dans une lettre ouverte. Son parti la menace d'exclusion. Nadine Morano lui propose même d'aller se présenter ailleurs, en Saône-et-Loire... Finalement, consciente de ne pouvoir l'emporter face au Premier ministre sortant, Rachida Dati finit par lui laisser le terrain libre.