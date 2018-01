Florian Philippot sur les "fake news" : "Je me suis fait avoir, je ne le ferai plus"

"Je me suis fait avoir, je ne le ferai plus", a concédé Florian Philippot. Avant d'ajouter : "Mais ceci dit, les violences avaient eu lieu, la réalité existe." Selon lui, l'erreur est humaine : "Nous ne sommes pas idiots, nous apprenons. Et puis les médias sont là, votre métier, c'est normalement de vérifier les sources."





"On peut se dire que la motivation est louable, se dire que c'est bien de lutter contre les fausses informations". Avant de tempérer : "Je pense que l'objectif de cette loi est bien plus grave, les modalités d'application seront très dangereuses." Et d'ajouter : "On peut se demander qui va décider si une information est vraie ou pas. Le gouvernement ? Un juge ? Quelques grands médias ?"